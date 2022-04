Casos de hepatite. "É importante lavar as mãos e manter a etiqueta respiratória"

Com cerca de 200 casos confirmados a nível mundial da hepatite de origem desconhecida que tem estado a afetar sobretudo crianças pequenas, os peritos europeus estiveram ontem reunidos com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que esta quinta-feira deverá emitir orientações comuns para os estados membros, nomeadamente a definição de caso suspeito e que análises devem ser pedidos nos hospitais quando uma criança dá entrada com icterícia de causa indeterminada ou sintomas gastrointestinais. Ao i, Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais da Direção Geral da Saúde, explica que foi feita uma apresentação da informação reunida até ao momento, nomeadamente do trabalho que está a ser desenvolvido no Reino Unido, o país que até aqui sinalizou mais casos – até 20 de abril, e após uma investigação retrospetiva dos últimos meses que passou a pente fino casos de hepatite aguda em crianças, foram identificados 111 casos não relacionados com os vírus da hepatite.

Uma amostra que para já fornece pistas clínicas aos médicos de todos os países. No relatório técnico publicado na segunda-feira pela Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, ontem discutido na reunião, pode ler-se que os casos detetados no Reino Unido foram predominantemente em crianças com menos de cinco anos. Começam habitualmente com sintomas típicos de gastroenterite, seguindo-se um quadro de icterícia. Neste documento são apresentadas as hipóteses de trabalho atualmente em cima da mesa, considerando os especialistas britânicos que a mais provável é a esta altura que as hepatites estejam a ser provocadas por adenovírus, cuja circulação parece ter aumentado nos últimos meses no Reino Unido nomeadamente entre crianças mais novas.

