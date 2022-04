Estados Unidos. Tiroteio num hotel causa pelo menos três mortos

Notícia em atualização

Um tiroteio num hotel no estado norte-americano do Mississipi causou pelo menos três mortos, indicou a polícia daquele país. O ataque aconteceu perto das 09h (15h em Lisboa) no Biloxi Broadway Inn.

Segundo a agência Associated Press, o suspeito conseguiu fugir do local do crime e, no momento em que foi intercetado pelas autoridades de Gulfport, barricou-se dentro de uma empresa. A mesma fonte também revela que, pelo caminho, o homem terá agredido uma pessoa.

The Gulfport Police Department is currently involved in a stand off with a barricaded suspect in the area of Canal Rd and 28th Street. Please avoid the area and use an alternate route. Further details forthcoming.