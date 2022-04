Rio Ave alvo de processo após insultos racistas a jogador do Benfica B

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta quarta-feira, a instauração de um processo disciplinar ao Rio Ave, como fruto dos - segundo o comunicado da entidade - 'eventuais comportamentos discriminatórios' dirigidos a Sandro Cruz, jogador da equipa B do Benfica, a 17 de abril.

"Hoje [17 de abril], infelizmente, passou-se mais um episódio nojento na nossa sociedade e no nosso desporto, por isso é que continua como está. Mas, continuamos a ser hipócritas o suficiente para dizer que não somos um país racista", escreveu o defesa nas redes sociais, denunciando o acontecimento.

O clube de Vila do Conde mostrou-se solidário com o jovem atleta, acabando agora por ser alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina.