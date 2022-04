Imagem de vendedor de kebab vence concurso internacional de fotografia de comida

A fotógrafa indiana Debdatta Chakraborty foi a grande vencedora dos prémios Pink Lady Food Photographer of the Year 2022, o concurso mais prestigiado do mundo nesta categoria que acaba de anunciar os vencedores da sua décima primeira edição.

Capturada numa rua em Srinagar, na Índia, no meio da noite, a imagem de Chakraborty mostra um homem que prepara kebabs, envoltos numa fumarada da grelha a carvão. A fotografia, intitulada Kebabiyana, não só a levou a ganhar a categoria 'Street Food' dos prémios, mas também o título de 'Best Food Photography 2022', de 5.000 libras.

"No mundo de hoje, mais do que nunca, sentimos a necessidade de conforto, de amor", afirmou à BBC a fundadora e diretora do prémio Caroline Kenyon.

"Há muito coisa que nos tranquiliza aqui - o abraço ondulante do fumo lindamente capturado, a luz dourada, a expressão do sujeito enquanto prepara a comida parapartilhar”, continuou. "Saltam faíscas dos espetos. Parece que quase sentimos o cheiro. Imaginamos o aroma quente e delicioso. Esta imagem, gentil, mas poderosa, nutre nossa alma!”, acrescentou a responsável.

Milhares de inscrições foram enviadas de mais de 60 países em todo o mundo, e os vencedores foram anunciados online num evento transmitido ao vivo.

A exposição das imagens finalistas de 2022 acontecerá na The Royal Photographic Society, em Bristol (Reino Unido), de 20 de novembro a 12 de dezembro de 2022.