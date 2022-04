Elvira Fortunato infetada com covid-19

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior testouesta quarta-feira positivo à covid-19.

A notícia foi dada pelo Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, que jexplicava assim a ausência de Elvira Fortunato da tomada de posse da presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, em Setúbal.

A ministra "está bem" e "sem sintomas", encontrando-se a cumprir "todas as regras de saúde pública, mantendo-se em isolamento", disse ao Notícias ao Minuto o gabinete da ministra.

Sublinhe-se que Elvira Fortunato é a segunda ministra a estar infetada com o SARS-CoV-2 este mês, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, ter testado positivo no dia 19 de abril, tal como informou pela rede social Twitter.