Número de refugiados ultrapassa os 5,3 milhões de pessoas

A guerra na Ucrânia fez com que 5.317.219 de pessoas fugissem do país, disse esta quarta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), número que a ONU prevê que cresça para 8,3 milhões até ao final do ano.

Cerca de 90% dos refugiados são mulheres e crianças e a Organização Internacional para as Migrações (OIM), também ligada às Nações Unidas, indicou que mais de 7,7 milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Ucrânia, já que quase dois terços das crianças tiveram de fugir de suas casas.

Note-se que este é o maior afluxo de refugiados desde a II Guerra Mundial.