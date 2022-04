Viagens dos portugueses cresceram 21,6% em 2021

No conjunto do ano passado, as viagens realizadas pelos residentes cresceram 21,6% e atingiram um total de 17,5 milhões, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor representa uma quebra de 28,4% face a 2019 e de 41,1% face a 2020.

Segundo o gabinete de estatística, as viagens nacionais aumentaram 20,2% e as viagens ao estrangeiro cresceram 48,8% (-22,7% e -67,4%, pela mesma ordem, face a 2019; -35,7% e -78,1%, respetivamente, em 2020).

Já o alojamento particular gratuito, “apesar da perda de expressão”, continuou a ser o principal meio de alojamento utilizado (66,3%) e o número médio de noites por turista nas viagens efetuadas caiu 1,5% (de 6,72 noites em 2020 para 6,62 noites em 2021).

No que diz respeito apenas ao quarto trimestre do ano passado, os residentes em Portugal realizaram 4,6 milhões de viagens, o que correspondeu a um acréscimo de 96,1% (-16,5%, face ao quarto trimestre de 2019; +21,3% no terceiro trimestre 2021).

As viagens em território nacional que corresponderam a 91,3% das deslocações (4,2 milhões) e aumentaram 84,0% (-13,9% quando comparado com o 4ºT 2019). Mas o destaque vai para as viagens com destino ao estrangeiro cresceram 547,3% (-37,0% face ao mesmo período de 2019), totalizando 398,9 mil viagens, correspondendo a 8,7% no total (5,9% no terceiro trimestre de 2021).