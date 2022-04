Avaliação bancária subiu para 1331 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária foi 1331 euros em março, um valor que representa mais 17 euros que o observado no mês anterior. É um novo recorde.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela que, em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 12,1% (11,9% em fevereiro).

“Refira-se que o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 32 mil, mais 23,5% que no mesmo período do ano anterior, pese embora esta evolução deva estar influenciada por um efeito base decorrente das medidas de contenção da pandemia, implementadas no início de 2021”, diz ainda o gabinete de estatística.