Lisboa. Homem morre em plena rua com ferimentos de arma branca

Um homem de 50 anos morreu esta quarta-feira junto ao número 7 da Avenida Fontes Pereira de Melo, perto do Marquês de Pombal, em Lisboa, com duas perfurações no tórax "supostamente provocadas por uma arma arma".

A informação foi confirmada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), citado pelo Correio da Manhã, que adiantou ainda que o alerta foi dado pelas 6h25 através de uma chamada para o 112.

No local, o INEM tentou reanimar o homem, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado pelas 7h30.

A investigação está a cargo da PJ.