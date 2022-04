Hospitais na mira de piratas. "Este crime veio para ficar", diz PJ

Por Felícia Cabrita e Marta F. Reis

"Cheguei lá de manhã e era o caos. Encriptaram o sistema informático, cortaram-me o acesso a toda a informação. Não se consegue entrar no processo clínico do doente. Não se tem acesso à pasta do doente, às análises, etc.” O relato é de um médico do Hospital Garcia de Orta, ontem atingido por um ataque informático de ramsonware, depois de 2016 já ter sido alvo de uma intrusão que na altura, por ser das primeiras, fez soar alertas na Saúde. “Amanhã tenho cirurgias. Os doentes que estão em lista de espera têm um número, um código, e uma doença atribuída: já sabemos o que vamos fazer. Aí não há problema. Pode haver problemas porque podemos ter que mandar por exemplo o tumor que se retirou do doente para a análise e a requisição nesses casos tem de ser manual”, continua este clínico.

Foi de madrugada que se deu o ataque, num dia em que também a Unidade de Saúde do Litoral Alentejano viria a confirmar uma tentativa de intrusão no sistema comum ao Hospital de Santiago do Cacém e aos centros de saúde locais. Se no Alentejo a atividade clínica não foi afetada, no Garcia de Orta, em Almada, houve impacto e vai continuar a haver nos próximos dias.