Ameaça de bomba leva à evacuação do edifício da Generali Seguros em Lisboa

Uma ameaça de bomba levou à evacuação do do edifício da empresa Generali Seguros, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, esta terça-feira à tarde.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta para o incidente foi dado às 12h35, depois de um responsável pelo edifício ter recebido um telefonema com uma ameaça de bomba.

Inicialmente foram evacuados apenas dois pisos, mas depois decidiu-se por precaução retirar todas as pessoas do edifício da seguradora.

A PSP fez uma primeira avaliação e encontrou no primeiro piso um conjunto de pacotes de “origem desconhecida”, tendo sido chamada a equipa de inativação de engenhos explosivos, para proceder à inspeção do local.

No local encontram-se também elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).