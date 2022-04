Quatro mortos em ataque armado num infantário russo

Quatro pessoas morreram depois de um homem armado ter aberto fogo no interior de um infantário russo, esta terça-feira, na cidade de Ulyanovsk. O homem acabou por tirar a própria vida.

"De acordo com as primeiras informações, houve um tiroteio num jardim-de-infância. Duas crianças, uma professora e o atacante morreram", confirmou o porta-voz do governo da região de Ulianovsk, Dmitry Kamal, à agência AFP.

A agência russa Interfax diz que as crianças alvejadas serão um menino de cinco anos e uma menina de seis.

O atacante já terá sido identificado. Tinha 67 anos e poderá ter originado este ataque devido a um problema doméstico, indica a agência TASS.