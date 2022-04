António Costa explica aos franceses como devem votar

Em vez de vilipendiarem Marine Le Pen – ou Viktor Orbán, entre outros –, os políticos com altas responsabilidades na Europa deviam antes questionar-se qual a origem do sentimento que leva estas figuras a mobilizar tanta gente. Goste-se ou não, quase treze milhões de eleitores votaram em Le Pen.

O grande Fernando Pessoa, que pelos vistos não era muito amigo de dar conselhos, tinha uma frase ótima sobre o assunto: “Dar bons conselhos é insultar a faculdade de errar que Deus deu aos outros. E, de mais a mais, os actos alheios devem ter a vantagem de não serem também nossos”.

Mas, claro, nem todos são da mesma opinião. E cada vez mais vemos figuras de relevo a usar a sua influência para meter a foice em seara alheia, explicando aos outros o que devem – e como devem – fazer. Refiro-me, por exemplo, à campanha para as eleições francesas do passado domingo, em que António Costa, Pedro Sánchez e o chanceler Olaf Scholz apelaram ao voto em Emmanuel Macron. O Presidente francês disse, certamente com algum exagero, que até ficou “emocionado”...

Por um lado, estas manifestações de apoio deixam no ar uma desagradável sensação de compadrio, de um grupo de pessoas que capturam o poder e depois usam os meios a que têm acesso para tentar influenciar (julgo que sem sucesso, felizmente) o resultado de eleições noutros países.

Por outro lado, nunca é de mais sublinhar a pergunta: mas afinal quem vive em França e deve decidir sobre os seus assuntos? Quem vai sentir as consequências da eleição? Serão porventura os portugueses? Ou os espanhóis? Ou os alemães?

Em vez de vilipendiarem Marine Le Pen – ou Viktor Orbán, entre outros –, os políticos com altas responsabilidades na Europa deviam antes questionar-se qual a origem do sentimento que leva estas figuras a mobilizar tanta gente. Goste-se ou não, quase treze milhões de eleitores votaram em Le Pen. Não será seguramente por o país estar às mil maravilhas – é porque exigem respostas para problemas que Macron e outros líderes europeus insistem em ignorar, e que enquanto forem ignorados continuarão a agravar-se e a provocar descontentamento. No imediato, Costa, Sánchez e Scholz até podem respirar de alívio porque Le Pen não ganhou as eleições. Mas o descontentamento não vai desaparecer por magia de um dia para o outro.

P.S. Depois de várias finais perdidas, a equipa de sub-19 do Benfica venceu ontem a Youth League, a Liga dos Campeões das camadas jovens. É um sinal de esperança para o futebol português – e um prémio de compensação para os adeptos encarnados, que desde a ‘maldição’ de Béla Guttman sonham com um título internacional.