Homenagem. Zeca Afonso já voa na frota da TAP

A TAP batizou um Airbus A321LR com o nome Zeca Afonso, “numa homenagem a um dos mais importantes poetas, compositores e intérpretes da música portugueses e figura emblemática do início de uma nova era em Portugal”, revelou a companhia aérea.

A TAP recorda ainda o músico, que foi autor e intérprete de “Grândola, Vila Morena”, hino da liberdade e uma das senhas que deram início à “revolução dos cravos”, que pôs fim à ditadura em Portugal, há 48 anos.

“O seu legado está agora inscrito num dos novos Airbus A321 Long Range, que alia o conforto e a autonomia de um avião de longo curso a uma aeronave narrow body com capacidade para operar rotas transatlânticas. Permite, por isso, à companhia complementar a sua oferta em várias cidades no Nordeste do Brasil e América do Norte”, diz a TAP.

A companhia aérea celebrou o 25 de Abril na manhã desta segunda-feira no desembarque do voo realizado pelo avião “Zeca Afonso”, que regressou a Lisboa vindo de Montreal, no Canadá, com a receção dos passageiros pela CEO da companhia, Christine Ourmières-Widener, que lhes ofereceu pastéis de nata à chegada.