Em Direto: Recorde os pontos-chave dos discursos no 25 de Abril na Assembleia da República

Esta segunda-feira assinala-se o 48.º aniversário do 25 de Abril, a sessão na Assembleia da República começou às 10h e contou com discursos de deputados dos oito partidos com assento parlamentar, do presidente da Assembleia da República e do Presidente da República. Cerimónia ficou ainda marcada pela interrupção após um funcionário se ter sentido mal. Acompanhe em direto.