Neve. Gerês e Trás-os-Montes pintados de branco

Não é por estarmos quase em maio que significa que deve guardar toda a sua roupa de inverno. Desde a Serra da Estrela, até a Trás-os-Montes e ao Gerês, a neve contribuiu para proporcionar um cenário digno de um postal de Natal.

As imagens publicadas este sábado na página de Facebook "Meteo Trás-os Montes", não deixam margem para dúvidas, pelo menos em Lamas de Mouro, ficou difícil ver algo que não fosse neve.

Também na Serra do Larouco, a norte de Montalegre, nos Pitões das Júnias, no Gerês, e na Serra de Montemuro, em Viseu, o cenário foi semelhante.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a melhoria está prevista já para a minha, com o dia que celebra a Revolução dos Cravos a a atingir temperaturas entre os 17 e os 20 graus.