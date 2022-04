Zelensky "dará as boas vindas" a António Costa

Ihor Zhovkva, vice-chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, disse este sábado que o Presidente ucraniano "dará as boas vindas" a António Costa, frisando ser essencial que o primeiro-ministro tragá "algo de concreto durante a visita".

Em declarações à CNN Portugal, Zhovkva deixou claro que António Costa tem de levar mais do que a sua própria presença, como "munições, armamento, apoio em termos de sanções e apoio no que respeita à integração europeia". E rematou: "Não precisamos de visitas só para visitar. Precisamos de visitas com resultados concretos", disse.

Recorde-se que António Costa mostrou vontade em visitar a Ucrânia, afirmando que só vai "se for convidado"