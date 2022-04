Ataque russo a Odessa faz pelo menos cinco mortos. É uma "prenda da Páscoa de Putin"

Ataques de mísseis russos à cidade de Odessa, na Ucrânia, fizeram este sábado pelo menos cinco mortos, anunciou fonte do gabinete do Presidente ucraniano, citada pela BCC.

Entre as vítimas mortais está um bebé de três meses e ainda há registo de pelo menos 18 feridos, diz ainda Andriy Yermak, fonte próxima de Volodymyr Zelensky, através do Telegram.

À CNN Internacional, autoridades do ministério do Interior ucraniano disseram que o ataque à cidade portuária é uma "prenda da Páscoa de Putin". As forças russas terão lançado pelo menos seis mísseis.