BCE: Há "forte probabilidade" de subir juros

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) admitiu que há «uma forte probabilidade» de a instituição subir as taxas de juro até ao fim do ano, se a inflação continuar elevada.

«Se a situação perdurar, como se pensa atualmente, há fortes probabilidades de as taxas subirem até ao fim do ano», disse, esta sexta-feira, Christine Lagarde.

Na zona euro, a inflação atingiu um recorde de 7,5% em março, bem acima do objetivo de 2% definido pelo BCE.