Inglaterra. United tenta assalto aos primeiros lugares

Sábado é dia de decisões na Premier League inglesa. O Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo vai viajar até Londres, onde enfrentará o Arsenal de Mikel Arteta, em jogo relativo à 34.ª jornada da liga inglesa.

Apenas três pontos mantêm os londrinos – que contam um jogo a menos – em vantagem sobre o emblema de Manchester, tornando este duelo num dos mais importantes da temporada para ambas as equipas, numa altura em que faltam cinco jornadas até ao seu fim.

A última vez que as duas equipas se enfrentaram foi em dezembro do ano passado, altura em que os red devils venceram os gunners por 3-2. As estatísticas, aliás, não beneficiam para nada o emblema de Mikel Arteta. Afinal de contas, se é certo que a última jornada foi de vitória frente ao Chelsea, por 4-2, o Arsenal contou três desastrosas derrotas consecutivas, custando nove cruciais pontos no campeonato. Agora, está na hora de recuperar o espaço perdido, e do outro lado do campo estará um Manchester United que tem ainda fresca a memória da pesada derrota frente ao Liverpool de Diogo Jota, por 4-0, na última jornada. Nos últimos cinco jogos dos red devils para o campeonato inglês, aliás, contam-se apenas duas vitórias.

Sábado será ainda dia de jogo para o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, líder da tabela classificativa da Premier League, que terá pela frente o Watford, emblema que luta pela sobrevivência no principal escalão do futebol inglês. Espera-se um ‘passeio no parque’ para os citizens, mas a realidade é que o futebol em terras de Sua Majestade é, no mínimo, imprevisível, pelo que o Manchester City não pode dormir ‘à sombra da bananeira’ se quer bisar o título de campeão nacional.

Dia de decisões em Espanha

Mas não só em Inglaterra o futebol estará, neste fim de semana, ao rubro. Em Espanha, o Valencia do internacional português Thierry Correia e Gonçalo Guedes vai enfrentar o Betis de Rui Silva e de William Carvalho, à procura do título de campeão na Taça do Rei. É a final do troféu mais cobiçado em Espanha, logo a seguir ao campeonato nacional, e não há favoritos à partida. O Betis tem tido uma época excecional, mantendo-se ativamente na luta pelos primeiros lugares da tabela classificativa nacional, ao passo que o Valencia segue a meio da tabela, mas tem ainda assim surpreendido ao longo da época. As últimas jornadas, no entanto, foram azarentas para os valencianos, que não sabem o que é vencer na liga desde 19 de março. Na Taça do Rei, deixou para trás o Athletic de Bilbao – vice-campeão na edição da Taça do ano passado – na meia-final, ao passo que o Betis eliminou, na mesma fase, os madrilenos do Rayo Vallecano.