139 mortos e mais de 60 mil infetados com covid-19 na última semana

Na última semana em Portugal, segundo o boletim semanal da DGS, foram registados mais 60.083 casos e 139 óbitos associados à covid-19.

Entre 12 e 18 de abril, registaram-se mais 706 infeções e menos nove mortes, comparativamente ao período anterior. Atualmente, o RT é de 1.

O maior número de contágios foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 20.703 novos casos; segue-se o Norte, com 16.100; o Centro, com 11.762; o Alentejo, com 4.102; e o Algarve com 3.107. Já a Madeira soma mais 2.240 infeções e os Açores mais 2.069.

Como tem sido habitual, o grupo etário onde se verificou maior prevalência da doença foi o dos 40 aos 49 anos.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos associados à covid-19, foi também na grande Lisboa que ocorreram mais mortes, 44, segue-se o Centro com 40, o norte com 27, o Algarve com nove, o Alentejo com oito, o mesmo número foi registado na Madeira e nos Açores registaram-se três casos fatais. Sublinhe-se que a maioria das vítimas tinha 80 ou mais anos.

No dia 18 de abril, último dia do balanço, estavam internados 1.207 infetados, mais 35 do que na semana anterior. Nas unidades de cuidados intensivos encontravam-se 46 doentes, menos 14 do que no boletim passado.