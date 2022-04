Moldávia entrega processo de adesão à União Europeia

A República da Moldávia entregou, esta sexta-feira, o formulário de adesão à União Europeia (UE). O momento, registado em fotografia e partilhado nas redes sociais, conta com a presença da Presidente do país, Maia Sandu; da primeira-ministra, Natalia Gravilita; do ministro dos Negócios Estrangeiros, Nicu Popescu; e do porta-voz do parlamento moldavo, Igor Grosu.

Para Nicu Popescu, este é um “dia histórico para a República da Moldávia”, uma vez que a entrega do documento aproxima o país “um pouco mais da integração na União Europeia”, salientou no Twitter.

