AR aprova voto de pesar a Eunice Muñoz e CML propõe dar nome da atriz a equipamento cultural na cidade

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte da atriz Eunice Muñoz, apresentado por Augusto Santos Silva. A atriz morreu no dia 15 de abril, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos.

"Faleceu, no passado dia 15 de abril, aos 93 anos, Eunice Muñoz, referência maior do teatro português do século XX e XXI, que marcou, com um talento inigualável, os palcos portugueses", lê-se na iniciativa. A atriz, refere ainda o texto, começou cedo a sua "longa e admirável carreira", estreando-se profissionalmente nos palcos "com apenas 13 anos".

"Ao longo de 80 anos de carreira, fez rir e chorar milhões de portugueses, que tiveram o privilégio de a ver atuar. Como foi seu desejo, terminaria, em 2021, a sua carreira no mesmo palco onde se estreou, no Teatro Nacional Dona Maria II", . "Eunice Muñoz tinha um talento imenso, cuja chama se manteria ao longo dos anos, até ao cair do pano, pois, como dizia, amava a vida, e 'amar a vida é fundamental."

A cultura nacional ficou "mais pobre" com a morte da atriz. "No entanto, como sucede com as figuras maiores, o seu exemplo e o seu legado permanecerão, cabendo-nos honrar a sua memória, continuando a celebrar o teatro", lê-se ainda no mesmo texto.

Desta forma, a Assembleia da República "expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Eunice Muñoz, prestando homenagem à enorme atriz e figura da cultura nacional, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências".

Note-se ainda que o executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) também aprovou hoje um voto de pesar pela atriz, no qual sugere "a atribuição do nome de Eunice Muñoz a um equipamento/espaço cultural, ou a um arruamento/espaço da cidade, ou ainda sob a forma de alguma outra manifestação pública" que a "homenageie de modo perene".

O vereador da cultura da CML disse à agência Lusa que o executivo está em contacto com a família de Eunice Muñoz para encontrar a "forma mais do que justa e merecida para homenagear" a atriz.