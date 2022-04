Vila Franca de Xira. Dois jovens menores detidos por violar em grupo menores

Dois jovens, de 16 e 17 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por vários crimes de violação, de abuso sexual de crianças, de coação sexual, de importunação sexual, de pornografia de menores e de ameaças, todos cometidos na forma agravada, sobre seis meninas, entre os 12 e 15 anos, no concelho de Vila Franca de Xira.

De acordo com um comunicado da PJ divulgado esta sexta-feira, os dois suspeitos atuavam em grupo e, “através de vários estratagemas”, atraíam as colegas a deslocarem-se a diversos locais, “sobretudo às suas residências”.

“Após consumarem os atos criminosos, ameaçavam e intimidavam as vítimas, como forma de garantir o silêncio das mesmas”, explicou a força judiciária.

Estes crimes ocorreram desde o final do ano letivo anterior até finais de janeiro de 2022. A PJ teve conhecimento deste caso apenas no final de março desde ano e encetou uma investigação que permitiu identificar vítimas e casos, recolher “fortes elementos indiciários”, que contribuíram para as detenções dos jovens.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Vila Franca de Xira, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.