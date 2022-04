Cães bebés resgatados de um caixote de lixo

Um total de sete cães, recém-nascidos, foram esta quinta-feira resgatados de um caixote do lixo, em Almeida, no distrito de Guarda.

Os animais foram encontrados "no interior de um caixote de lixo, em local ermo", diz o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana da Guarda, em comunicado.

Após a denúncia, os militares deslocaram-se ao local e localizaram os animais, que acabaram por ser transportados para o Canil Municipal de Almeida, "para monitorização do seu estado de saúde, recuperação" e prestação de "todos os cuidados necessários", diz o mesmo documento. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almeida.

As autoridades recordam que "a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias".