As viagens de finalistas

Ano após ano a história repete-se. Milhares de jovens portugueses viajam até Espanha na sua grande maioria finalistas do ensino secundário, muitos deles ainda a caminho de atingir a maioridade. O objectivo é claro, comemorar o fim de um ciclo escolar e a partida para um outro, aproveitando a oportunidade de estar longe de casa e da alçada dos pais para se divertirem como bem querem e lhes apetece, sem horários e com poucas ou nenhumas restrições. Infelizmente, também ano após ano, as histórias dramáticas sucedem-se e pese embora possam ir variando na sua forma e conteúdo, redundam invariavelmente nuns quantos casos de aflição ou tragédia. Não é no entanto fácil de encontrar culpados nem me parece ser essa a ideia. As agências organizadoras fazem o que podem mas é-lhes impossível controlar tudo e todos a toda a hora, os pais sentem dificuldade em dizer “não” quando todos os outros dizem “sim”, os jovens, na flor da idade por vezes não medem os riscos nem as consequências dos seus atos e as cidades que os recebem não se responsabilizam pelo que cada um faz.

Eu ainda assim recordo-me da minha, já lá vão 22 anos. Lembro-me da excitação da viagem, das bebedeiras, de alugarmos motas para nos deslocarmos em Lloret Del Mar e do estado em que por vezes alguns saíam das discotecas completamente lotadas. Mas recordo-me também da forma displicente e arrogante com que éramos brindados pelos que nos recebiam. Nós (o nosso grupo), que nos portámos relativamente bem, que fizemos a festa na rua e preservámos os nossos quartos, à excepção da típica desarrumação dos mais novos, fomos brindados no final com a surpreendente notícia de que não nos devolveriam a caução sem grandes explicações. Chamámos inclusivamente a polícia que nitidamente conivente com as unidades hoteleiras nos “enxotou” de volta para Portugal num tom ameaçador. Enquanto lá andámos sempre me foi claro perceber o ambiente hostil dos locais que agradeciam a avultada soma que lhes entrava na caixa mas não estavam muito vocacionados para a paciência que muitas vezes é preciso ter com os adolescentes.

Já nessa altura existiram assaltos. Existem, aliás todos os anos. Este ano (como noutros) há ainda a registar o falecimento de um jovem que mesmo em condições ainda por apurar tinha visto o seu apartamento assaltado. Pergunto se vamos continuar assim por muito mais tempo e se vamos continuar a permitir que os nossos adolescentes joguem uma espécie de roleta russa nestas viagens. Não é de todo minha intenção proibir ou restringir, nem tão pouco de com esta crónica incentivar os pais a castrar os seus filhos da diversão e do entusiasmo inerentes à idade. É mais no sentido de alertar para as condições de (in)segurança que muitas vezes fogem do controlo de toda a gente, seja organização ou cidade, algumas vezes por culpa dos próprios por ultrapassarem os limites mas várias vezes também pela falta de sensibilidade de quem os recebe.

Pergunto se não existirá em Portugal, um país com tão boas praias e unidades hoteleiras tão boas ou melhores que as do país vizinho, a capacidade para estabelecer este tipo de eventos, ajudando assim o país na criação de receita que de outra forma nos escapa todos os anos mas sobretudo numa maior atenção na diligente organização de segurança que se pretende. Ainda para mais quando são os próprios espanhóis que nos procuram nesta época. Entre ir ver portugueses para Espanha ou confraternizar com os espanhóis em segurança no nosso país, a segunda opção parece-me claramente melhor. Fica a ideia...