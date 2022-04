O relógio de Lula da Silva e a herança de Sócrates

No último Nascer do SOL, Aristóteles Drummond, um colunista brasileiro, escreveu uma crónica muito engraçada sobre o seu país, onde dava conta de episódios muito curiosos e que não nos chegam cá facilmente. Contava, por exemplo, que em São Paulo os melhores hospitais particulares têm um restaurante cinco estrelas no último andar; que há um camarote para familiares assistirem aos partos, se assim o desejarem. Resumindo, que esses hospitais estão entre os melhores do mundo “com tecnologia e hotelaria de excelente nível”. Pode ser esse o caminho e que no futuro os hospitais estatais também tenham essas mordomias... Seria bom sinal! Drummond dava ainda conta de que o festival Rock in Rio esgotou, na maioria dos dias, em duas horas. Um Brasil que pouco conhecemos. Já mais conhecidos são os casos de corrupção de que deu conta, algo transversal a todos os partidos. No meio dessas notas, uma saltou à vista: Lula da Silva foi fotografado numa reunião com um relógio no pulso no valor de 12 mil euros, algo que o deixou embaraçado, apesar de ter tentado dar a volta ao assunto. O incómodo foi tanto, que os seus homens do PT trataram - onde é que já tínhamos visto isto... - de apagar o objeto de luxo nas publicações do Instagram onde Lula aparecia todo contente. Também no programa televisivo do partido, Lula surgiu sem o relógio mais famoso do Brasil. O antigo Presidente - e futuro candidato ao cargo de novo, com sérias hipóteses de ser reeleito - ainda brincou com a origem do “presente” e tudo se foi esfumando. Não é que Lula não possa usar um relógio de 12 mil euros, mas que causa estranheza, lá isso causa.

Chegados aqui, eis que em Portugal surge a notícia de que António Costa confessou a Joaquim Vieira - para a atualização da biografia de Mário Soares - que José Sócrates “aldrabou” o PS. O antigo chefe de António Costa não se ficou e logo disparou que a sua mãe herdou cinco milhões de euros, a preços atuais, justificando assim a sua vida faustosa, penso eu! Não sei que horas marca o relógio de José Sócrates, mas que dá boas heranças, perdão, horas, lá isso dá.