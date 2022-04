FC Porto vence Sporting e segue para a final da Taça de Portugal

'Dragões' rumam ao Jamor para a final da Taça de Portugal, depois de vencerem o Sporting, esta quinta-feira, por 1-0 no Estádio do Dragão, no Porto. Desta forma, a equipa de Sérgio Conceição faz uma dobradinha (3-1) na taça rainha, ao ganhar os 'leões' tanto em casa como fora, no Estádio José Alvalade.

O autor do único golo da partida - que pôde contar com muita chuva e faltas - foi Toni Martinez, que precisou apenas de um minuto na partida para colocar os 'dragões' na frente da partida de hoje.

Agora, o FC Porto junta-se ao Tondela para encontro que decidirá o vencedor da Taça de Portugal da época 2021/22. A partida está marcada para o dia 22 de maio, no Estádio do Jamor.