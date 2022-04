Casas. Preços aceleraram no quarto trimestre, com subida de 14,1%

Nos últimos três meses do ano passado, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 1355 euros por metro quadrado, o que representa um crescimento homólogo de +14,1% (+12,2% no trimestre anterior).

Os dados, avançados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que em 23 das 25 sub-regiões NUTS III, o preço mediano da habitação aumentou face ao período homólogo.

O gabinete de estatística avança ainda que as duas sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Algarve (2 144 euros por metro quadrado) e Área Metropolitana de Lisboa (1 904 euros por metro quadrado) – foram também aquelas que apresentaram valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador: Território Nacional (respetivamente, 1 969 euros por metro quadrado e 1 858 euros por metro quadrado) e Estrangeiro (2 547 euros por metro quadrado e 4 283 euros por metro quadrado).

Ainda no que diz respeito ao quarto trimestre do ano passado, a variação homóloga dos preços aumentou em sete dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa, tendo a aceleração sido superior à verificada a nível nacional (+1,9 p.p.) em Setúbal (+9,8 p.p.), Loures (+3,0 p.p.), Almada (+2,2 p.p.) e Oeiras (+2,1 p.p.).

Na Área Metropolitana do Porto, os municípios de Maia (+10,5 p.p.) e Vila Nova de Gaia (+8,1 p.p.) apresentaram também um aumento das taxas de variação homólogas superiores ao país. Em Lisboa (+0,4 p.p.) e Porto (+0,9 p.p.) a aceleração foi menos expressiva.