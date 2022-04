Rainha Isabel II homenageada com barbie

A rainha Isabel II foi homenageada com uma barbie feita à sua imagem, a propósito do 96º aniversário da monarca e da celebração do Jubileu de Platina -- pelos 70 anos no trono.

A boneca é inspirada no look que a monarca usou no seu casamento com o príncipe Filipe, que conta com a tiara, feita em miniatura, que Isabel usou nesse dia inesquecível.

A boneca pode ser comprada em várias lojas, como Harrods, Selfridges e Hamleys de Londres, antes das celebrações oficiais do Jubileu de Platina, que começam no início de junho.

Recorde-se que Elizabeth completa esta quinta-feira 96 anos, a moncarca mais antiga da histórica do império britânico.