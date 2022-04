MEO Care. Do petsitting a um plano de saúde

A Altice Portugal deu mais um passo em frente na diversificação do portefólio da MEO, tendo lançado cinco pacotes de serviços direcionados “ao conforto e bem-estar das famílias”. O conjunto de soluções, sob a égide da marca MEO Care, está dividido em cinco categorias: Casa, Animais, Saúde, Seniores e Tecnologia. Esta nova aposta, de acordo com João Epifánio, Chief Sales Officer B2C da Altice Portugal, é mais uma etapa no caminho para a MEO “ser uma empresa de serviços” e não apenas um operador de telecomunicações.

Alicerçada na senda de uma maior proximidade aos consumidores portugueses, a empresa quer “dar resposta às preocupações e necessidades” do quotidiano das famílias com serviços que vão desde o desentupimento de canos, aos cuidados para animais de estimação, ou ainda ao acompanhamento sénior.

Os consumidores vão agora poder subscrever estes pacotes, que incluem benefícios, descontos e plafonds, mediante o pagamento de uma mensalidade na fatura do pacote de telecomunicações, ou a pedido através de uma linha telefónica. Contudo, apenas quem já é cliente fixo da operadora pode subscrever a estes serviços, o que significa que os clientes móveis ficam de fora, pelo menos para já.

Cada uma das áreas abrangidas dispõe de diferentes ofertas a preços distintos. Por exemplo, o serviço MEO Care Casa custa 7,99 euros por mês e inclui coisas tão diversas como a assistência técnica a eletrodomésticos, serviço de canalizador, vidraceiro, entre outros. Os serviços são prestados por empresas parceiras.

Já no serviço MEO Care Animais, que custa 9,99 euros por mês, os consumidores vão poder beneficiar de seis noites de alojamento num hotel animal por ano ou em alternativa optar pelo petsitting/dogwalking, dois banhos ao domicílio para animais e uma visita anual ao veterinário, além de terem acesso a uma rede de descontos em serviços não clínicos.

A gama MEO Care Seniores, com uma mensalidade de 14,99 euros, inclui uma entrega mensal de medicamentos ao domicílio, bem como enfermeiro ou aluguer de equipamentos, e ainda cabeleireiro e manicure em casa.

No MEO Care Tecnologia, a empresa disponibiliza sessões de apoio técnico remoto ou em casa, entre outras coisas, como uma “aplicação de apoio tecnológico para smartphone, PC ou tablet”, com um custo de 8,99 euros mensais.

Finalmente, no serviço MEO Care Saúde, a Altice Portugal associou-se à Multicare para criar um plano de saúde para toda a família, até cinco pessoas, sem fidelização nem período de carência, que possibilita o acesso a hospitais e clínicas da rede daquela seguradora de saúde, além de teleconsultas, entrega de medicamentos e médico ao domicílio. Neste caso, o valor da mensalidade é de 12,99 euros.

Numa apresentação na Loja MEO em Entrecampos - onde em tempos funcionava a “sede” da antiga TMN - a Altice anunciou ainda o lançamento da aplicação MEO Home desenvolvida pela Altice Labs, que permite controlar remotamente um conjunto de aparelhos inteligentes, como lâmpadas, câmaras e tomadas, que podem ser geridos a partir de um smartphone.

Para Ana Figueiredo, que recentemente assumiu funções enquanto presidente executiva da Altice Portugal, estas novas apostas traduzem “a responsabilidade de os líderes terem de estar permanentemente a reinventar-se e a entender as necessidades dos portugueses”.