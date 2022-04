O fanatismo ideológico do PCP

O PCP, ao recusar assistir ao discurso do Presidente ucraniano, eleito democraticamente, apenas destapou aquilo que esteve tapado durante 48 longos anos. É ou não verdade que a seguir ao 25 de Abril de 1974 tentou, de todas as formas, que não houvesse eleições livres, confiando o poder à força da rua e dos militares fiéis a Moscovo?

Álvaro Cunhal se fosse vivo ficaria muito contente com a posição do seu Partido Comunista, que mantém a coerência de sempre: o fanatismo ideológico, que os faz cegar perante todas as críticas ao que resta do império soviético. Quando se diz que o PCP não foi coerente com o seu passado, alguém está a brincar com a História. O PCP, ao recusar assistir ao discurso do Presidente ucraniano, eleito democraticamente, apenas destapou aquilo que esteve tapado durante 48 longos anos. É ou não verdade que a seguir ao 25 de Abril de 1974 tentou, de todas as formas, que não houvesse eleições livres, confiando o poder à força da rua e dos militares fiéis a Moscovo? É ou não verdade que foi o 25 de Novembro que impossibilitou a instauração de um Governo comunista, com o apoio da antiga União Soviética?

É pois natural que os comunistas se mantenham coerentes com o legado deixado por Álvaro Cunhal. Convivem bem em democracia, mas se alguma vez tivessem a possibilidade de chegar ao poder a história seria bem diferente. Basta olhar para o que resta do império soviético para percebermos o que pensam da democracia, onde não há liberdade de pensamento e a comunicação social só pode noticiar o que entende o querido líder - e, já agora, onde a maioria da população vive miseravelmente, contrastando com as elites do poder que têm os maiores luxos e fortunas espalhadas pelos paraísos fiscais.

Durante muitos anos, e com a conivência dos meios culturais, criou-se a narrativa de que o PCP era um partido oprimido e que não lhes era dado o devido valor do que fez no tempo da ditadura. Tinha com o currículo do seu passado um passaporte para a democracia, embora todos soubessem que não acredita numa sociedade onde cada pessoa corresponde a um voto e que é a maioria que determina quem governa.

Ao ouvir a líder parlamentar do PCP fiquei com pena de todos aqueles que ainda não tinham percebido o que genuinamente pensam os dirigentes comunistas.

Para terminar, o PCP terá sempre os votos que os portugueses entenderem dar-lhe. Vivemos em democracia e é assim que as coisas funcionam. Não se decreta o fim de um partido através de opiniões. Quem manda são os eleitores.