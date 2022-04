Tondela segue para a final da Taça de Portugal

Já é conhecido o primeiro finalista da Taça de Portugal. Depois de vencer por 3-0 no Estádio João Cardoso, o Tondela empatou frente ao Mafra no Estádio Municipal do concelho, permitindo a passagem para a fase final da taça rainha.

Apesar do empate, a equipa de Ricardo Sousa lutou desde a primeira parte para dar a volta ao resultado, mas não conseguiu marcar os golos que necessitava para igualar a eliminatória.

O Tondela tem o seu lugar marcado na final de 22 de maio, no Estádio do Jamor, e espera encontrar o vencedor do dérbi entre Sporting e FC Porto, que vão defrontar-se amanhã.