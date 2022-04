Ginasta de 11 anos morre em Mariupol. "A Kateryna tinha um sonho. Mas perdeu tudo. Foi-lhe tirado tudo"

Kateryna Dyachenko, uma ginasta, de apenas 11 anos, é uma das vítimas do massacre das tropas russas na cidade de Mariupol, na Ucrânia, revelou Ireesha Blohina, a sua treinadora, através das redes sociais.

Ireesha Blohina, que para além de ser treinadora lidera uma organização humanitária no país, lançou um apelo às autoridades internacionais, afirmando que Kateryna é apenas uma das muitas vidas que ficaram a meio devido à guerra na Ucrânia, defendendo que "todas as pessoas do mundo têm o dever de para este genocídio protagonizado por Vladimir Putin".

A rapariga foi vítima das forças russas depois de a sua casa ter sido bombardeada no mês passado. Para além da ginasta, também o seu pai acabou por morrer. A mãe e o filho, no entanto, conseguiram escapar.

Ireesha Blohina classifica Kateryna Dyachenko como uma criança apaixonada e que uma forte possibilidade de, um dia, representar Ucrânia nos Jogos Olímpicos. "A Kateryna tinha um sonho. Mas perdeu tudo. Foi-lhe tirado tudo", lamenta.