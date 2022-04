Ezra Miller novamente detido no Havai

Ezra Miller parece estar envolvido num mar de problemas. O ator, de 29 anos, foi novamente detido no havai por ter agredido na terça-feira uma mulher.

O artista, que interpreta Flash em "A Liga da Justiça" e Credence Barebone em "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", é suspeito de agressão em segundo grau numa casa particular em Pahoa, enquanto participada numa festa privada, diz um polícia ao The Hollywood Reporter.

Ezra Miller terá "ficado curioso quando lhe foi pedido para sair e terá "ficado furioso quando lhe foi pedido para sair e atirou uma cadeira [ao ar], que atingiu uma mulher de 26 anos na testa, resultando num corte de cerca de um centímetro“, disseram ainda as autoridades. Posteriormente o ator acabou por ser detido numa operação stop e liberto “sob investigação”.

Recorde-se que, a 28 de março, o ator tinha sido detido, também no Havai, por assédio e conduta desordeira num bar de karaoke em Hilo, conta a Rolling Stone. No dia a seguir foi imposta, por um casal, uma ordem judicial de afastamento de Ezra Miller. Acabou por ser liberto horas depois, mas o ator não terá ficado quieto -- já que terá entrado no quando do casal em questão, acabando por ameaçar duas pessoas.