Natalidade. Estão a nascer mais 15 bebés por dia

Nos primeiros três meses deste ano, foram estudados 19.628 recém-nascidos no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN), coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através da Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética do seu Departamento de Genética Humana.

Comparando este número com o do período homólogo do ano passado, realizaram-se mais 1.402 “testes do pezinho” (18.226).

Segundo os dados do PNRN relativos ao primeiro trimestre, o maior número de bebés rastreados nasceram nos distritos de Lisboa e do Porto, com 5.774 e 3.617 testes efetuados, respetivamente, seguidos de Setúbal, com 1.546, e Braga, com 1.479. Já Bragança (132), Guarda (135), Portalegre (147) e Vila Real (220) foram os distritos com menos recém-nascidos estudados.

Por outro lado, de acordo com o INE, em fevereiro, nasceram 6.088 bebés. São mais 6,2% face ao ano passado, sendo que em janeiro já tinham sido registados mais 4,8% de nascimentos do que no mês homólogo de 2021.