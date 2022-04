Ex-analista de política junta-se às tropas ucranianas

Malcolm Nance, um ex-analista de política externa do canal de notícias americano MSNBC,e que já tinha sido militar na Marinha dos EUA, juntou-se às tropas ucranianas. O ex-analista disse que "chega de conversa" e vê a invasão como "essencialmente uma guerra de extermínio".

"Quando a guerra começou, eu tinha amigos que estavam em Donetsk, que estavam no exército ucraniano, que nos escreviam e e diziam que não iam sobreviver", disse Nance, a Joy Reid no programa The Reid Out, da rede televisiva MSNBC.

"Estou aqui para ajudar este país a combater o que essencialmente é uma guerra de extermínio. Esta é uma guerra existencial e a Rússia a trouxe para estas pessoas, estão a assassinar civis em massa, e há pessoas aqui como eu que estão a fazer algo para ajudar", afirma.