Casos atípicos de hepatite em crianças fazem soar alerta

A Direção Geral da Saúde está a acompanhar o alerta emitido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças e pela Organização Mundial de Saúde depois de terem sido sinalizados vários casos de hepatite aguda em crianças pequenas, de origem ainda indeterminada, primeiro na Escócia mas entretanto também nos Estados Unidos, em Espanha, nos Países Baixos e na Dinamarca. A origem dos quadros de inflamação aguda do fígado mantém-se uma incógnita, mas com vários países agora a reportar um fenómeno idêntico, começam a juntar-se as peças do que parece ser um fenómeno mais generalizado do que estritamente local e que tem estado a intrigar e preocupar os médicos que notaram um aumento de diagnósticos mais severos.

Desde logo porque os quadros clínicos, pouco habituais em crianças, não foram associados aos vírus da hepatite, o que seria a primeira hipótese. Sabe-se no entanto que diferentes infeções podem afetar o fígado. Com a pandemia ainda com níveis de transmissão elevados e o coronavírus a ser testado por rotina, constata-se que algumas crianças estavam infetadas como SARS-CoV-2 - sendo esta uma das manifestações possíveis da covid-19 - mas nem todas tinham esse quadro.