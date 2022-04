Colegas, família e clubes reagem à morte de filho de CR7: "O nosso anjinho está no colo do pai"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram, esta segunda-feira, a morte de um dos bebés que o casal estava a espera. Georgina estava grávida de gémeos, um menino e uma menina, tendo anunciado a gravidez em outubro e estando atualmente no término.

Foram já várias as pessoas e as instituições que manifestaram a sua solidariedade e tristeza perante o acontecimento.

Katia Aveiro, irmã do jogador, colocou uma publicação na rede social Instagram onde expressa os seus desejos e o carinho que sente pela família.

Em resposta à publicação partilhada por Cristiano Ronaldo, o antigo jogador do FCP Alex Telles, comentou um coração, assim como Diogo Dalot e David De Gea.

Marcus Rashford, que joga no mesmo clube que o craque português usou o Twitter para expressar as suas condolências: "Os meus pensamentos estão contigo e com a Georgina, irmão. Lamento imenso".

Já o Manchester United comentou a a publicação do atleta escrevendo: "A tua dor é a nossa dor. Enviamos o nosso amor e força para vocês os dois e para a vossa família".

O Sporting escreveu: "Muita força, Cristiano. A família sportinguista está contigo".

Muita força, @Cristiano 🙏 A família Sportinguista está convosco 💚 https://t.co/SGSPkF2gsP — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) April 18, 2022

O Machester City, o Lokomotiv de Moscovo e o Spartak foram outros dos clubes a manifestar solidariedade para com a perda do jogador e da sua família.

Mas a dor ultrapassa o mundo do futebol, tendo o motoclista francês Fabio Quartararo e o velocista jamaicano Usain Bolt mostrado a sua tristeza perante a notícia.