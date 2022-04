Roma de José Mourinho empata na visita ao Nápoles

A AS Roma, emblema italiano treinado por José Mourinho, onde jogam os internacionais portugueses Sérgio Oliveira e Rui Patrício, empatou a uma bola em casa do Nápoles, marcando o golo do empate quando já passava um minuto nos descontos.

Insigne colocou o Nápoles em vantagem logo aos 11 minutos, e a equipa da casa esteve em vantagem durante praticamente todo o resto do jogo. Fuzato acabou expulso aos 78 minutos, deixando os romanos com menos um jogador em campo. Mas isso não impediu o emblema de Mourinho na sua luta pelo empate. Ao minuto 90+1, depois de várias tentativas falhadas, os romanos evitaram a derrota, com golo de El Shaarawy, assistido por Abraham.

Com este resultado, a AS Roma mantém-se no quinto lugar, mas vê a Fiorentina perigosamente perto, a apenas dois pontos de distância e com um jogo a menos.