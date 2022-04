Morreu um dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo, anunciou esta segunda-feira o jogador na rede social Instagram. A companheira, Georgina Rodríguez, estava a aguardar o nascimento de um menino e uma menina, tendo um deles não resistido.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", escreve o craque.

O casal agradece "aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado" e assume-se devastado, pedindo "privacidade neste momento tão difícil".

"Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", terminam.