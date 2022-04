IRS. Mais de 2,2 milhões de declarações entregues

Já foram entregues à Autoridade Tributária (AT) mais de 2,2 milhões de declarações de IRS, revelam os dados divulgados no Portal das Finanças. O prazo de entrega começou no início do mês e prolonga-se até ao final de junho.

Os primeiros reembolsos já começaram a ser pagos. O Ministério das Finanças acenou com um prazo médio de reembolso de 12 dias no caso do IRS automático.