Sessão de Zelensky no Parlamento português passa das 15h para as 17 horas de quinta-feira

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afinal falará aos deputados portugueses na Assembleia da República às 17h de quinta-feira e não às 15h, vcomo estava inicialmente agendado.

A alteração no horário surgiu após um pedido da Embaixada da Ucrânia e foi transmitida à agência Lusa por fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que também duscursará na sessão de boas vindas ao Presidente ucraniano.

Estarão ainda presentes, o Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, além de convidados em representação de outras entidades oficiais.

As galerias da Assembleia da República não serão abertas ao público nesse dia, assim como também não haverá lugar a qualquer intervenção dos deputados, segundo a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha.