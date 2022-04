Portugal é o 7º país da UE com mais novos casos de infeções por covid-19

Portugal é atualmente o sétimo país da União Europeia (UE) com mais novos casos diários de covid-19 por milhão de habitantes na última semana. Os dados foram esta segunda-feira atualizados pelo website estatístico Our World in Data, que adianta ainda que as mortes atribuídas à doença se encontram estáveis.

O país encontra-se com uma média de 995 novos casos diários por milhão de habitante, um número superior à média europeia, que se encontra em 819, e bastante superior à mundial, encontrando-se esta em 110 novos casos por milhão de habitante.

Já no que toca às mortes diárias, Portugal apresenta um média diária de 2,3 diárias por milhão de habitante, um número também acima da média da UE (1,8) e mundial (0,3), mas abaixo da contabilizada pelo website há duas semanas - 2,4.

O país da UE que apresenta uma maior média de novos casos diários por milhão de habitantes é o Chipre, com 1.920, seguido da França, com 1.850, da Alemanha (1.340), do Luxemburgo (1.270) e da Áustria (1.150).

A nível mundial (e contabilizando apenas os países com mais de um milhão de habitantes) o país com mais novos casos diários é a Coreia do Sul (2.590), seguindo-se depois o Chipre, a França, a Austrália (1.710) e a Nova Zelândia (1.570).

Já no que toca às mortes diárias, a nível da UE, o país que apresenta a média mais elevada é a Grécia, com 6,3 mortes diárias por milhão de habitantes, seguindo-se a Finlândia (4,7), a Eslováquia (4,5), Malta (4,4) e a Áustria (3,5). A nível mundial, Hong Kong (região administrativa chinesa) apresenta a maior média diária (6,9), seguindo-se a Grécia, a Finlândia, a Eslováquia e a Coreia do Sul (4,3).