Inglaterra. Final da Taça terá Chelsea e Liverpool frente a frente

Está decidido o segundo protagonista da final da Taça de Inglaterra. Depois de o Liverpool de Diogo Jota ter eliminado o Man. City de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, por 3-2, foi a vez de o Chelsea carimbar o lugar na final em Wembley, que se joga daqui a menos de um mês. Foi precisamente no mítico estádio inglês que o emblema treinado por Thomas Tuchel se enfrentou aos ‘underdogs’ do Crystal Palace, um ano depois de, na edição anterior da Taça de Inglaterra, ter sido eliminado na final, pelo Leicester City, por 1-0.

No final de contas, a vida correu melhor aos blues. Aos 65 minutos, Loftus-Cheek colocou o Chelsea em vantagem, e Mason Mount duplicou, garantindo um lugar na final da Taça, que se joga em maio.

Ora tu, ora eu

A outra meia-final da Taça de Inglaterra jogou-se no sábado, entre Liverpool e Manchester City. Duas equipas que se tinham enfrentado já uma semana antes, mas em jogo relativo à liga, e que tinha acabado em empate a duas bolas. Desta vez, no entanto, os reds saíram de Wembley com a vitória, num renhido duelo de titãs. É que a turma de Jürgen Klopp chegou a estar a vencer por 3-0, com um golo de Konaté e um bis de Sadio Mané, mas o Man. City não se tinha dado ainda por vencido. Grealish marcou e Bernardo Silva ainda reduziu a distância, mas o tempo no relógio não permitiu mais jogo, e foi mesmo o Liverpool a conquistar um lugar na final, depois de não ter passado sequer da quarta ronda, no ano passado.

Pela Escócia!

Destaca-se ainda outra meia-final de uma Taça vizinha, a da Escócia. Depois de o Hearts ter conquistado um lugar na final, no sábado, batendo o Hibernian, domingo foi dia de derby no futebol escocês: o Rangers de Giovanni van Bronckhorst - que vinha de eliminar o Sp. Braga da Liga Europa - venceu o Celtic, onde joga o internacional português Jota. Foram necessárias mais de duas horas de jogo na meia-final para decidir quem iria enfrentar o Hearts, e nem Celtic nem Rangers facilitaram a vida aos rivais. Até foi o emblema de Jota a colocar-se primeiro em vantagem, aos 64 minutos, com golo de Greg Taylor, mas o Rangers atingiu a igualdade 15 minutos depois, obrigando o jogo a ir a prolongamento. Quando já passavam 114 minutos no relógio da partida, a ‘tragédia’ bateu à porta ao Celtic: Starfelt marcou na própria baliza, colocando os Rangers em vantagem e, finalmente, custando a vitória aos Celtic.

Atlético em destaque

Domingo foi dia de Liga espanhola, e o Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, recebeu, na capital espanhola, o Espanyol. Depois da derrota frente ao Mallorca, na jornada anterior da liga, os ‘colchoneros’ precisavam urgentemente de uma vitória para se manterem na luta pelos primeiros lugares da tabela classificativa, e foi mesmo isso que aconteceu, por 2-1, com bis de Yannick Carrasco.