Bruno Fernandes sofre acidente de carro a caminho do treino

Bruno Fernandes sofreu um acidente de viação, esta segunda-feira, quando se dirigia para uma sessão de treino no Manchester United.

De acordo com o jornal "Mirror", o carro em que seguia o jogador português embateu noutro, mas do choque terão resultado apenas danos materiais.

Bruno Fernandes terá assim escapado ileso, tendo seguido para o treino, onde participou normalmente sem qualquer condicionamento.

Bruno Fernandes car crash pictures show Man Utd star next to smashed up £94k Porsche (Mirror) https://t.co/UlhojtpTjE