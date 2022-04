Sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter em São Miguel

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter foi sentido em São Miguel, nos Açores, pelas 5h57 locais (6h57 em Lisboa), com o epicentro a cerca de 35 quilómetros a sudeste (SE) de Água Retorta.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) indica que o abalo foi sentido com intensidade máxima IV/V na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Faial da Terra, Nossa Senhora dos Remédios e Furnas (concelho de Povoação) e na freguesia de Ponta Garça (concelho de Vila Franca do Campo).

Para além disso, o abalo foi ainda sentido com intensidade IV nas freguesias de Ribeira Seca e S. Pedro (concelho de Vila Franca do Campo), nas freguesias do Nordeste, Achada, Achadinha, Santana e Salga (concelho de Nordeste) e ainda em Fenais da Ajuda, Maia e S. Brás, no concelho de Ribeira Grande, e nas freguesias de Água de Pau e Nossa Senhora do Rosário (concelho de Lagoa).