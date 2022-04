Boca do Inferno, um lugar que faz jus ao nome

Mas, como dizia um anúncio há muitos anos, “Há mar e mar, há ir e voltar”. E o mar desta época, com as suas correntes próprias e os seus caprichos imprevisíveis, não é propriamente o mar chão de certos dias estivais. Há que ter noção dos riscos que se corre, ainda para mais quando não há vigilância nas praias.

Com a Páscoa a perder muito do seu significado religioso para a maioria da população, a combinação de alguns dias de férias e bom tempo levou muitos portugueses a procurarem as praias para revigorantes banhos de sol e de mar.

Seja por uma questão de desconhecimento, de simples inconsciência ou de afirmação da virilidade, o facto é que muita gente gosta de desafiar as ondas e acaba metida numa situação aflitiva ou pior do que isso. Mas os acidentes podem acontecer num simples passeio à beira-mar ou num pontão, como infelizmente pude testemunhar num belíssimo dia de sol há poucos meses.

Todos os anos morrem em Portugal, em média, 100-120 pessoas por afogamento, sobretudo em praias não vigiadas. Desde o início deste ano, já foram 29 as vítimas, o valor mais alto desde 2017.

Um dos casos ocorreu justamente este sábado num dos mais belos lugares da nossa costa, e porventura de todo o mundo, a Boca do Inferno. Depois do episódio trágico do embaixador sérvio em Lisboa, Oliver Antic, foi a vez de um jovem moldavo cair ao mar, acabando por perder a vida. O irmão, que o acompanhava, ficou em estado grave.

Desde há muito que a Boca do Inferno faz jus ao nome. E, apesar do longo cadastro de acidentes deste género, os visitantes continuam a desafiar o perigo e a arriscar a vida estupidamente passeando à beira do precipício. Já se sabe que não há remédio contra a estupidez humana - e por isso o melhor é contar com ela e assumir que o comportamento das pessoas não vai mudar. Já seria, por isso, altura de a Câmara de Cascais começar a estudar uma maneira eficaz de aumentar a segurança deste tesouro natural sem estragar a beleza da paisagem.