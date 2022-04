Celtic de Jota fora da Taça da Escócia

O Celtic, equipa escocesa onde joga o internacional português Jota, foi eliminado da Taça da Escócia, nas meias-finais, pelo Rangers. O emblema de Jota até começou por se colocar em vantagem, com golo de Greg Taylor aos 64 minutos.

O Rangers, no entanto, pouco demorou a atingir a igualdade no marcador, com golo de Scott Arfield. A igualdade ia-se mantendo no marcador, obrigando o jogo a ir a prolongamento. Quando faltavam pouco mais de 5 minutos para o fim dos 120 minutos de jogo, e quando já se pensava nas grandes penalidades, um autogolo de Carl Starfelt acabou por destinar o Celtic à eliminação, dando a vitória ao Rangers.

Assim, o emblema de Giovanni van Bronckhorst segue para a final da Taça da Escócia, onde terá de enfrentar o Hearts, a 21 de maio.