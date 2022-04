Porto goleia Portimonense 7-0 com direito a hat-trick de Taremi e bis de Evanilson

O FC Porto venceu, este sábado, o Portimonense por 7-0, num jogo fácil para os dragões que jogavam em casa.

O marcador foi inaugurado aos 19 minutos com um golo do homem do jogo Mehdi Taremi, aos 28 minutos Marko Grujic fez o 2-0.

Mehdi Taremi viria a marcar mais um golo na primeira parte, aos 34’, e mesmo antes do apito Evanilson foi bem-sucedido em colocar a bola na baliza do portimonense, levando os dragões a ir para o Intervalo com uma vantagem de quatro bolas.

Já na segunda parte, Mehdi Taremi não esperou muito e aos 47’ fez novo golo.

Pepe fez o sexto golo aos 55 minutos e Evanilson fez o bis e marcou aos 60’, fechando o resultado nos 7-0.

O FC Porto está em 1.º lugar na tabela, seguido pelo Sporting e pelo Benfica. Já o Portimonense ocupa o 12.º lugar.